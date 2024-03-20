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Суспільство та люди

Блокада автобусів на польсько-українському кордоні: «Укрзалізниця» зробила важливе для пасажирів повідомлення

19:16 20 березня 2024
Укрзалізниця

Через блокаду трас польськими активістами пасажири «Укрзалізниці» не можуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі. Про це повідомили в компанії.

«Тому знову активуємо правило „залізної підстраховки“: ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс Укрзалізниці через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за ТИМИ Ж квитками на свій пропущений рейс», — йдеться у повідомленні.

Така опція доступна для наступних поїздів:

- № 768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
- № 32 Перемишль — Запоріжжя;
- № 52 Перемишль — Київ;
- № 716 Перемишль — Київ;
- № 706 Перемишль — Київ;
- № 90 Перемишль — Київ;
- № 94 Хелм — Харків;
- № 24 Хелм — Київ;
- № 20 Хелм — Київ;
- № 120 Хелм — Дніпро.

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«Звісно, ми не можемо гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зробимо все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком. Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі», — повідомили в «Укрзалізниці».

Як писали «ФАКТИ», Україна запускає пряме залізничне сполучення з Чехією.

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