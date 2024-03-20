Очолюване Болоховцем ДП «Ліси України» за рік війни купило 220 новеньких авто преміум комплектації

Державне підприємство «Ліси України» у 2023−2024 роках придбало 220 нових автомобілів здебільшого преміум комплектації. У травні минулого року підприємство очолив Юрій Болоховець, який обіцяв кадрові чистки і очищення від корупції.

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Як повідомляють «Коментарі», журналісти проаналізували закупівлі ДП «Ліси України» і знайшла серед них 17 тендерів, під час яких держкомпанія закупила 220 нових автівок загальною вартістю приблизно 250 млн грн. Цінник на машини стартував від 800 тисяч гривень.

Зазначається, що найбільш популярним виявився пікап Mitsubishi L200. Таких закуплено 97 одиниць на загальну суму щонайменше 133 млн грн. Журналісти звертають увагу, що ця модель є однією з найбільш затребуваних на фронті.

На другому місці за популярністю у лісовиків — кросовер Renault Duster. Таких придбано 70 одиниць на 58 млн грн. На третьому — позашляховик Suzuki Jimny. ДП «Ліси України» купили 35 таких автівок за близько 37 млн грн.

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Купували також седани Škoda Octavia, фургони Fiat Ducato, пікапи Peugeot Landtrek, а найдорожчою покупкою став мінівен Opel Zafira Life за 1,7 млн грн.

«Навіщо купувати стільки нових автомобілів у найскладніший для країни воєнний час? Хіба до цього часу лісівники України патрулювали ліс на велосипедах? Ні. Насправді у лісі були і є. Нам цікаво, де зараз цей новенький щойно куплений автопарк — у якій області, може їх відправили на війну, а може вони патрулюють лісові хащі?» — йдеться у матеріалі.

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Відповідні питання журналісти адресували керівництву ДП «Ліси України». Відповідь на інформаційний запит буде опублікована згодом.

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