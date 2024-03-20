Україна дізналася суперників у групі: у Парижі відбулося жеребкування футбольного турніру Олімпійських ігор-2024

У середу, 20 березня, у Le Pulse Building в столиці Франції Парижі відбулося жеребкування футбольного турніру Олімпійських ігор-2024. Своїх суперників у групі дізналася збірна України U23, яка здобула путівку на Олімпіаду завдяки виходу до півфіналу молодіжного Євро-2023— .

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Зазначимо, що на цей час відомі 12 із 16 команд-учасниць олімпійського футбольного турніру, що проходитиме з 24 липня по 9 серпня на стадіонах семи міст Франції. Ще три збірні визначаться за підсумками Кубка Азії U-23, а остання путівка дістанеться переможцю міжконтинентального плей-оф між четвертими командами Азії та Африки (від Чорного континенту у плей-оф гратиме команда Гвінеї).

Команда Руслана Ротаня, що була «сіяна» з четвертого «кошика», зіграє у квартеті В разом збірними Аргентини та Марокко, а також бронзовим призером Кубка Азії.

Інші групи сформували:

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група А: Франція, США, Азія 4 / Гвінея, Нова Зеландія.

група З: Азія 2, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка.

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група D: Азія 1, Парагвай, Малі, Ізраїль.

З кожного квартету до чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди.

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Нагадаємо, що збірна України U-23 у рамках підготовки до Олімпіади проведе 25 березня гостьовий спаринг проти команди Японії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відбулося жеребкування чвертьфінальних та півфінальних пар Ліги чемпіонів.

Фото fifa.com

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