Жеребкування пар ¼ та ½ фіналу Ліги чемпіонів: хто дістався «Реалу» Луніна та «Арсеналу» Зінченка

У п'ятницю, 15 березня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування пар ¼ та ½ фіналу Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті».

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Цього разу жереб був «сліпий» і один одному могли дістатися навіть клуби з однієї країни. У результаті чвертьфінальні пари сформували:

«Атлетико» (Іспанія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)

«ПСЖ» (Франція) — «Барселона» (Іспанія)

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«Реал» (Іспанія) — «Манчестер Сіті» (Англія)

«Арсенал» (Англія) — «Баварія» (Німеччина)

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Зазначимо, що «Арсенал» Олександра Зінченка, який лише в серії післяматчевих пенальті здолав «Порту», оскаржить путівку до півфіналу в іграх з «Баварією», а «Реал» Андрія Луніна, який вибив «Лейпциг», поміряється силами з «Манчестер Сіті».

Перші поєдинки ¼ фіналу відбудуться 9/10 квітня, а матчі у відповідь — 16/17 квітня (початок усіх зустрічей — о 22:00).

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У півфіналах зустрінуться переможці пар «Арсенал» / «Баварія» — «Реал» / «Манчестер Сіті» та «Атлетико» / «Боруссія» Д. — «ПСЖ» / «Барселона».

Нагадаємо, що вихід до ½ фіналу Ліги чемпіонів гарантує кожному клубу ще 12,5 млн євро призових від УЄФА. Як відомо, фінал турніру цього сезону прийме 1 червня знаменита лондонська арена «Уемблі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА затвердив учасникам Ліги чемпіонів нечувані призові.

Фото uefa.com

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