Прийшла справжня весна: якої погоди чекати в останні чотири дні тижня

Починаючи з вчорашнього Дня весняного рівнодення ніч почала зменшуватися, а день збільшуватися.

Про це нагадує синоптикиня Наталка Діденко.

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«Минула зимова довга ніч нарешті, підібгавши хвоста, тікає, а сонечка й тепла ставатиме все більше», — поетично пише вона.

Сьогодні, 21-го березня, температура повітря очікується протягом дня в межах +8+12 градусів. Опади ще залишаться у центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода.

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У Києві 21-го березня опадів не очікується, максимальна температура повітря до +8+10 градусів.

В п'ятницю, 22-го березня, очікується +10+14 градусів, а 23-го березня, у Всесвітній день метеоролога, та 24-го березня +12+17 градусів!

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У столиці вихідними, 23 та 24 березня, передбачається чудова весняна погода — буде сухо, багато сонця та +14+16 градусі, стверджує синоптикиня.

«Пора виводити свої зелені авітамінозні щоки на сонечко! Наїдатися вітаміном Д, наповнювати легені свіжим повітрям, загадково мружитися від сонця, вигулювати темні окуляри, скинути остогидлі пуховики і нарешті одягнути щось людське і вовняне, виставити квіти на балкон, елегантно гнути спину на дачі, вивчити веснянку і підспівувати птахам!» — пише Наталка Діденко.

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Але весна — не літо, тому тепло не може тривати надто довго. У неділю похолоднішає на заході України. Але це, як прийнято говорити на півдні країни, зовсім інший анекдот.

На жаль, прихід весни не впливає на війну, і молоді дівчата змушені стикатися з втратами друзів.

Тому українцям залишається сподіватися на допомогу Вищих сил та вправність воїнів ЗСУ.

І сподіватися на те, що скоро життя зміниться кардинальним чином, і точно прийде час, коли молоді люди перейматимуться не війною, а власними переживаннями.

Відносно природи і погоди все стабільно — прихід тепла і літа не визиває сумнівів. Сподіваємось, що з ними прийде і наша Перемога.

Фото: інста-група «Красоти землі»

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