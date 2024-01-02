У Львові у ДТП постраждали бригада швидкої допомоги та її пацієнт (фото)

У Львові, неподалік якого в жовтні сталася велика ДТП, внаслідок зіткнення «швидкої» та легковика травмовані шестеро людей. Про це повідомили в поліції Львівської області.

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«Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 січня, близько 17.30, на вулиці Кульпарківській у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення карети швидкої допомоги марки „Citroen Jumper“, яка рухалась із увімкненими проблисковими маячками синього кольору, під керуванням 60-річного жителя Дрогобича, та автомобіля „Skoda Осtavia“, яким керувала 28-річна львів’янка», — йдеться у повідомленні.

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За даними правоохоронців, внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу водії обох транспортних засобів, лікар «швидкої» — 51-річна жителька Дрогобича, фельдшер карети швидкої допомоги — 48-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району, пацієнтка — 84-річна жителька Дрогобича та пасажир «швидкої» — 50-річний мешканець Дрогобича.

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«За фактом слідчі відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події», — повідомили в поліції.

Як писали «ФАКТИ», в Києві минулого року біля лікарні «Охматдит» джип влетів у автомобіль швидкої допомоги, який від удару перекинувся на бік.

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