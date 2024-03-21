«Просто якась напасть»: учасниця «Євробачення» від України розповіла, як лікується від недугів перед конкурсом

Відома реперка alyona alyona, яка буде представляти нашу країну на конкурсі «Євробачення» у Швеції, розповіла шанувальникам, що на фінальному етапі підготовки до конкурсу має проблеми зі здоров'ям.

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Крім того, в Instagram знаменитість розповіла, яке лікування проходить.

Знаменитість розповіла, що останнім часом часто хворіє, лише за березень її вдруге мучать проблеми зі здоров'ям. Цього разу виконавиця відчуває біль в зоні носа.

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«За місяць вдруге хворію. Я просто не знаю вже, що з цим імунітетом. Це просто якась напасть. У мене просто болить знову ніс. Я поводилася гарно, нічого поганого не робила, не перемерзала. Я просто не знаю. Просто ходила вчора до лікарні, можливо, там хтось на мене чхнув», — поскаржилася артистка.

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Також alyona alyona розповіла, що мусила робити процедуру краси. У співачки виникли проблеми з капілярами. За словами артистки, її мучить судинна сіточка та купероз, якого вона хоче позбутися.

«Буду робити дуже цікаву процедуру, бо в мене через те, що я пила тривалий час жіночі гормони, загусла кров і почали лопатися капіляри багато де, особливо на обличчі. Моя проблема — купероз та судинна сіточка, яку я хочу позбутися», — поділилася співачка.

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За словами реперки, косметологиня за допомогою лазера зробила їй спеціальну процедуру, яка допоможе вирішити проблеми зі шкірою. Виконавиця показала, який вигляд після цього мала.

Також нагадаємо, що організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться у травні в Мальме (Швеція), оголосили нові правила. Вони стосуються голосування телеглядачів та порядку виступів представників країн-засновниць конкурсу, так званої «Великої пʼятірки» (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія).

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