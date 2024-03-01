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Купа болячок: alyona alyona про свій стан під час Нацвідбору на «Євробачення-2024»

10:35 1 березня 2024
дует alyona alyona & Jerry Heil

Популярна співачка alyona alyona зізналася, що під час Національного відбору на «Євробачення-2024» мала серйозні проблеми зі здоров’ям. Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria став переможцем конкурсу та поїде представляти Україну на «Євробаченні-2024», яке пройде у Мальме (Швеція).

Про проблеми зі здоров’ям alyona alyona розказала у своїй сторіз на сторінці у соціальній мережі вже після Нацвідбору. Відомо, що багато хто з глядачів дорікав співачці, що її голос звучав не дуже чисто. Виявилось, у той час alyona alyona була хвора.

«У мене виявилася купа болячок під час Нацвідбору, — каже співачка. — Я не могла зрозуміти, що трапилось з моїм голосом, звідки там хрипи. Я себе нормально почувала, нічого не боліло».

Коли alyona alyona звернулась до лікаря, виявилось, що у співачки давній гайморит, який треба було пролікувати. Артистка пройшла курс терапії, та, каже, що зараз почувається добре та готова до будь-яких випробувань.

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«ФАКТИ» писали, що у дуета alyona alyona & Jerry Heil з’явився конкурент.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» ведучий Тімур Мірошниченко розкрив всі подробиці Нацвідбору.

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