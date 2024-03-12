Організатори «Євробачення-2024» оголосили нові правила: що змінилося

Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться у травні в Мальме (Швеція), оголосили нові правила. Вони стосуються голосування телеглядачів та порядку виступів представників країн-засновниць конкурсу, так званої «Великої пʼятірки» (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія).

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Цьогоріч у глядачів буде більше часу для голосування за своїх фаворитів у фіналі, який відбудеться 11 травня. Воно розпочнеться не після виступів усіх учасників, а одразу під час виходу на сцену першого учасника.

У країнах, які не братимуть участі у фіналі, зможуть проголосувати за добу до шоу. Лінії для голосування відкриються після завершення другої генеральної репетиції перед півфіналами та фіналом та будуть відкриті до початку шоу наживо.

Представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, а також Швеції також співатимуть наживо у півфіналах. Їхні виступи покажуть у перервах між іншими конкурсантами. У кожному з півфіналів себе покажуть по троє учасників. На думку організаторів «Євробачення», це справедливі умови для всіх учасників, адже глядачі побачать всі виступи та зможуть обрати фаворита.

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Згодом організатори конкурсу обіцяють розповісти про інші нововведення.

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Нагадаємо, Україну в Мальме представить дует alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Букмекери поки що прогнозують Україні перше місце.

Організатори вже оголосили імена зіркових ведучих шоу та показали революційну технологічну сцену.

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Фото: eurovision.tv

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