Днями, коли в росії та на тимчасово окупованих нею українських територіях відбувалися «вибори» президента, Російський Добровольчий Корпус, Легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон вели бої на території білгородської та курскої областей рф, а деякі росіяни долучилися до міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників «Сич» для підрозділів ГУР МО України.

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В ГУР зазначають, що в цьому зборі росіяни виявилися найактивнішими. За чотири дні до акції долучилося майже 3000 людей. З них ― 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували qr-код із екранів своїх телевізорів та ґаджетів.



«Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресорки збігся із проведенням так званих „виборів путіна“. Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави. Це найкраща інвестиція у вільне майбутнє росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в кремлі», — зазначили в розвідці та додали, що до збору на БПЛА також долучились українці, які перебувають за кордоном, громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

Ексклюзивне інтерв'ю колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка «Для путіна настають дуже сумні часи, є багато чинників, які його владу роблять крихкою і хиткою» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки ГУР МО у соцмережах

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