Популярність падає: Меган Маркл не згадує своє ім’я в назві нового бренда

Герцогиня Сассекська запустила свій новий лайфстайл-бренд American Riviera Orchard 14 березня. Але вирішила відмовитися від згадки свого імені в його назві через зниження власної популярності у США.

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У розмові з MailOnline PR-експерт Шон О'Міра заявив, що підходи Меган і принца Гаррі до «особистого брендингу» змінилися через негативну реакцію, яка виникла після виходу документального фільму про них на Netflix, пише The News.

Експерт додав: «Кожен з них вже з меншим ентузіазмом асоціює свої імена та образи з проєктами, над якими працює».

Шон вважає, що колишні члени королівської сім'ї прислухалися до порад своїх PR-команд, які, схоже, закликали їх відійти від центру уваги.

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Говорячи про новий проєкт колишньої акторки, піар-гуру зазначив, що «приватна марка» — це спосіб дозволити бренду сформувати власну індивідуальність.

Він також припустив: «Часто кроки, спрямовані на те, щоб відокремити засновника від бренду, який він запускає, робляться з думкою про стратегію виходу. Легше продати бренд, коли він не покладається на одну особу для присутності на ринку».

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в скандал через використання королівського титулу.

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