«Лицеміри!»: принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в скандал через використання королівського титулу

З моменту запуску свого сайту Sussex.com принц Гаррі та Меган Маркл зазнали критики, особливо через використання свого королівського титулу. Подружжя запустило новий вебсайт 12 лютого 2024 року, повідомивши в розділі «Про нас», що він охоплює всі їхні починання, за допомогою яких вони формують майбутнє. Вони також розмістили на сайті герб, попри те, що кілька років тому відмовилися від своїх претензій на королівське життя, пише видання Nerdstash.

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Через кілька днів принц Гаррі та Меган Маркл скинули ще одну «бомбу», повідомивши про зміну прізвищ своїх дітей Арчі та Лілібет з Маунтбеттен-Віндзор на Сассекські. Це здавалося остаточним ударом по королівській родині, розчарувавши їхніх шанувальників і, власне, весь світ. Відтоді багато хто використовував соціальні мережі та інші платформи для критики Сассекських.

Після того як новина про ребрендинг їхнього сайту стала надбанням громадськості, деякі користувачі мережі висловили обурення тим, що принц Гаррі та Меган Маркл використовують Sussex.com як своє доменне ім'я. На думку критиків, вибір імені був низькою спробою отримати вигоду від королівської сім'ї навіть після того, як вони розірвали з нею зв'язки. Багато хто також назвав пару безсоромною за те, що вони намагалися мати і те, і інше, що було просто неможливо. Один обурений фанат написав в мережі X: «У Сассекських не вдалося в США, тож тепер вони знову намагаються стати королівською сім'єю. Лицеміри, непослідовні і брехуни. Огидна парочка, яка досі користується ситуацією».

Інший написав: «Уявіть собі, що ви хочете жити незалежним життям, відкриваєте вебсайт, який не має відношення до королівської сім'ї, і зазнаєте невдачі. А тепер уявіть, що вам доведеться визнати поразку і повернутися до використання своїх королівських титулів і герба, тому що угоди вичерпалися. Я не можу перестати сміятися з них! Вони — еквівалент підробленої Prada».

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Світ, здається, створив єдиний фронт, щоб протистояти використанню принцом Гаррі та Меган Маркл свого королівського титулу герцога і герцогині Сассекських або його подоби на їхньому вебсайті Sussex.com. Таким чином, колись улюблені члени королівської сім'ї занурилися у важке царство критики і злоби.

Варто зазначити, що раніше подружжя керувало сайтом Sussexroyal.com. Однак після того, як вони відійшли від виконання королівських обов'язків, монархія, як повідомляється, зобов'язала принца Гаррі та Меган Маркл утриматися від використання своїх титулів або будь-якої схожості з королівською спадщиною для отримання фінансової вигоди. Незабаром вони створили вебсайт Archewell.com, а згодом обрали Sussex.com як засіб для висвітлення своєї сім'ї та пов'язаних з нею проєктів під одним ім'ям на вебсайті.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі розглядав можливість допомогти королівській родині, поки король Чарльз хворіє. Однак джерело, близьке до королівської родини, повідомило, що це неможливо, бо спадкоємець престолу принц Вільям, займає жорстку позицію в цьому питанні.

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