Колишня принцеса стане продавчинею: Меган Маркл реалізовуватиме через Мережу товари для дому

Почавши займатись добродійністю, Меган Маркл вирішили ще й підзаробити грошей, для чого запустила новий лайфстайл-бренд за назвою American Riviera Orchard.

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Про це вона повідомила у новому інстаграм-акаунті з аналогічною назвою. Як пише PageSix, новий обліковий запис стане продовженням її старого лайфстайл-блогу The Tig, який вона вела до шлюбу з принцом Гаррі.

Бренд American Riviera Orchard реалізовуватиме товари для дому, у тому числі продукти харчування — такі як желе та джеми, а також столові прилади, столовий текстиль та напої. Також серед асортименту є кулінарні книги.

«Вона працювала над цим більше року, і це все, що близько її серцю — все, чим вона захоплена», — розповіло журналістам джерело з індустрії.

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В опублікованому в соцмережах проморолику Меган Маркл розставляє квіти та зайнята на кухні.

Фото - скріншот

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Уточнюється, що Меган Маркл планує запустити своє лайфстайл-шоу спільно з Netflix.

Нагадаємо, що нещодавно дружина принца Гаррі виступила на щорічному фестивалі SXSW в Техасі, де в Міжнародний жіночий день розповідала про булінг і ненависть до себе та інших жінок. Вона це, зокрема, відчувала у соцмережах під час своїх вагітностей.

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Фото зі сторінки Меган Маркл у соцмережах

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