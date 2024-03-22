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«Ризикуємо програти війну і фізично, і ментально», — екскомандир «Азову»

19:35 23 березня 2024
екскомандир «Азову», заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін

Якщо проаналізувати досвід війн минулого сторіччя, істина про те, що воювати мають молоді, стане всім зрозумілою. І мова тут в першу чергу про свідомий вибір молоді брати відповідальність за свою країну. Так вважає екскомандир «Азову», заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, який нещодавно коментував вихід з Авдіївки.

«Молодь — це краща фізична підготовка, швидші рішення, більш креативне мислення. Багато в чому саме цим був зумовлений успіх Азову в 2014 році. Більшість добровольців того часу — молоді люди. І це себе виправдало. Сьогодні той самий принцип працює і в нашій Третій штурмовій».

На його думку, 27 років — це абсолютно неадекватний вік призову, і це потрібно змінювати.

«Залучати молодь, яка після війни матиме достатньо досвіду, амбіцій, сил та моральних прав, аби брати на себе керівництво державою. Ніщо не замінить особисту залученість у війну».

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Якщо ж ми продовжимо існуючу політику мобілізації, додає Жорін, ризикуємо програти війну і фізично, і ментально.

«Коли для значної частини цілого покоління війна залишиться чимось стороннім, що не впливатиме на формування їхньої особистості».

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку комбату «Вовків Да Вінчі» про мобілізацію українців та можливості росіян.

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