Рада відправила всіх «обмежено придатних» до військової служби українців на повторний медогляд

В законопроєкті щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, який напередодні в цілому підтримала Верховна Рада, міститься положення, у відповідоності до якого чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

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Як пише «Судово-юридична газета», до другого читання була врахована відповідна правка. Видання зазначає, що під час голосування у пленарній залі дану поправку на підтвердження не ставили. Вірогідно, що вона має бути врахована і у фінальному тексті, який нададуть на підпис голові Верховної Ради.

Також відповідними поправками до другого читання у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» Комітет запропонував виключити абзац 10 ч. 9 ст. 14, який передбачає, що на районні (міські) комісії з питань приписки покладається зняття з військового обліку призовників та взяття на військовий облік військовозобов'язаних громадян, яких за станом здоров'я визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час.

Нагадаємо, що наразі триває робота над мобілізаційним законом — його готують до другого читання. Профільний комітет, зокрема, підтримав правку щодо того, що під час вручення повісток працівники ТЦК повинні будуть представлятись та пред'являти свої посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка. У випадку ж не пред'явлення документів, що посвідчують особу співробітника ТЦК, особа може не брати повістку.

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Фото зі сторінки командування Медичними Силами ЗСУ

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