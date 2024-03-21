Рада ухвалила важливий законопроєкт для військових та поліцейських: що відомо

Верховна Рада, якій профільний комітет рекомендує перейменувати п'ять міст, підтримала законопроєкт щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист

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Як повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк, документ підтримано в целому, за нього віддали голоси 296 нардепів. За його словами, комітет значно доопрацював законопроект до другого читання.

«Підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію. Також встановленно на рівні закону грошові виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі під час виконання обов''язків», — зазначив він та додав, що до другого читання із законопроєкту вилучили всі норми про заборону військовим поширювати інформацію в медіа та мережі Інтернет.

Окрім цього, згідно з положеннями документу, військовослужбовці мають право на одноразову відпустку при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення в повному розмірі.

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Нагадаємо, що невдовзі буде збільшено розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців, які брали участь у захисті країни, але не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад. Вже з 1 квітня їхнім дітям автоматично підвищити розмір виплати з 2361 грн до 7800 грн на одного неповнолітнього та до 6100 грн — на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.

Фото Ярослава Железняка

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