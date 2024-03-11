Джамала натякнула на стать майбутньої дитини

Популярна співачка Джамала, яка втретє стане матірʼю, отримала Шевченківську премію за створення музичного альбому «QIRIM».

«Альбом «QIRIM» зазнав чимало страждань, — написала співачка на своїй сторінці у соціальній мережі. — Коли почалась повномасштабна війна, усі записи залишились у студії під обстрілами. Згодом я почала втрачати зв’язки з тими, хто допомагав мені збирати ці пісні нота за нотою, слово за словом. З саунд-продюсером Сергієм Круценком, моїм другом, — я втратила зв’язок назавжди.

ВІДЕО ДНЯ

Не видати цю платівку — для мене було рівносильним втраті самої себе".

Під час вручення премії Джамала зі сцени натякнула на стать майбутньої дитини, прочитавши слова Тараса Шевченка: «І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син…» На цьому слові Джамала зробила довгу паузу, і зал почав аплодувати. Співачка, посміхаючись, продовжила: «І буде мати, і будуть люди на землі».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше Джамала казала, що проти влаштування вечірок, на яких оголошують стать майбутньої дитини. Саме таку вечірку нещодавно провели танцюрист Євген Кот з дружиною Наталією Татаринцевою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український фільм «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар».

РЕКЛАМА

191

Читайте нас у Facebook