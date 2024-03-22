38.67 / 39.21 42.07 / 42.79
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Проповідники точно не отримають: у Раді відмовилися надавати відстрочку від мобілізації ряду категорій українців

16:20 22 березня 2024
Повістка

Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони продовжує розглядати поправки, подані депутатами до законопроекту про мобілізацію для його ухвалення у другому читанні. На засіданні, що відбулося 22 березня, було підтримано пропозицію щодо надання відстрочки від мобілізації для аспірантів усіх форм навчання (бюджетна та комерційна).

При цьому, повідомляє Інсайдер UA, відстрочку вирішено не надавати:

  • релігійним проповідникам, священнослужителям релігійних організацій;
  • особи зі складу НАБУ та Державного бюро розслідувань;
  • працівникам МЗС України;
  • працівникам позашкільної освіти;
  • неповнорідним братам/сестрам військовослужбовців;
  • творчим працівникам, реставраторам, керівникам національних закладів культури

Нагадаємо, раніше ЗМІ назвали так званий потенційний «мобілізаційний ресурс» України — він становить не менше 5 млн осіб .

РЕКЛАМА

141

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Наслідки атаки по приватному сектору Запоріжжя

Батько та дочка загинули разом: стали відомі дані про жертв удару по Запоріжжю (відео)

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вже давно знайшлася заміна, — королівський експерт

Колорадський жук

На картоплі не буде колорадського жука роками: як приготувати чудо-розчин проти небезпечного шкідника

Ілюстративне фото поліції

Дрон окупантів атакував маршрутку на Чернігівщині: є поранені

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту