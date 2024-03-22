Проповідники точно не отримають: у Раді відмовилися надавати відстрочку від мобілізації ряду категорій українців

Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони продовжує розглядати поправки, подані депутатами до законопроекту про мобілізацію для його ухвалення у другому читанні. На засіданні, що відбулося 22 березня, було підтримано пропозицію щодо надання відстрочки від мобілізації для аспірантів усіх форм навчання (бюджетна та комерційна).

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При цьому, повідомляє Інсайдер UA, відстрочку вирішено не надавати:

релігійним проповідникам, священнослужителям релігійних організацій;

особи зі складу НАБУ та Державного бюро розслідувань;

працівникам МЗС України;

працівникам позашкільної освіти;

неповнорідним братам/сестрам військовослужбовців;

творчим працівникам, реставраторам, керівникам національних закладів культури

Нагадаємо, раніше ЗМІ назвали так званий потенційний «мобілізаційний ресурс» України — він становить не менше 5 млн осіб .

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