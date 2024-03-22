«Ігноруйте»: американський генерал дав пораду українцям

Удари по російських нафтопереробних заводах роблять значний вплив на здатність росії вести війну, тому Україні і українцям варто ігнорувати заклики до їх припинення.

ВІДЕО ДНЯ

Таку заяву під час Київського Безпекового Форуму 22 березня зробив Командувач Сил США у Європі у 2014−17 роках, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

«Звичайно, удари по НПЗ мають значний вплив. росія менше може оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження бойових дій. Я б рекомендував ігнорувати заклики до припинення таких ударів», — сказав військовий.

Також він рекомендує військовому керівництву України ще потужніше тиснути на російську логістику, зокрема на Крим, аби зробити півострів непридатним для російських військ.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше адмірал ВМС США у відставці та колишній верховний головнокомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс констатував, що Україна вже зробила революцію у «морській війні» на Чорному морі, біля узбережжя Криму.

РЕКЛАМА

187

Читайте нас у Facebook