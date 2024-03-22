Діємо за стандартами НАТО: в Україні відреагували на заклики США не бити по російським НПЗ

Цілеспрямовані атаки українських БПЛА на об'єкти російської нафтопереробки вже позбавили країну-агресора щонайменше 11% її нафтогазових потужностей. І в Україні збираються продовжувати цю тактику, незважаючи на «занепокоєння» американських партнерів можливим зростанням світових цін на нафту (про це йдеться у статті Financial Times).

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«Українська сторона відповіла, я думаю, саме досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території росії. Також є заяви та інших офіційних осіб, що це абсолютно законні цілі з військової точки зору. Ми розуміємо заклики американських партнерів. час ми воюємо тими можливостями, ресурсами та практиками, які є у нас», — заявила віце-прем'єр України з євроінтеграфії Ольга Стефанишина.

За її словами, під час виступу на «Київському Форумі з безпеки». нафтопереробні заводи на території росії є законними цілями України з військової точки зору. І в цьому випадку Україна діє за стандартами НАТО.

Зазначивши, що за словами джерел Financial Times, у Вашингтоні стурбовані, що в умовах, якщо Україна й надалі продовжуватиме завдавати ударів по російським нафтопереробним заводам, Кремль може атакувати «енергетичну інфраструктуру, на яку спирається Захід», зокрема об'єкти Каспійського. трубопровідного консорціуму, через який відбувається постачання казахстанської нафти

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Як відомо, географія ударів бойових дронів українських відомств є дуже великою — за останні місяці вибухи на об'єктах російської нафтопереробки відбувалися від Ленінградської області до Краснодарського краю.

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