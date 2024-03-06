Україна зробила революцію у «морській війні»: адмірал ВМС США про втрати флоту рф

Військово-морським силам доведеться адаптуватися до епохи, коли недорогі безпілотники й ракети можуть знищувати громіздкі авіаносці та есмінці, вважає Джеймс Ставрідіс, колумніст Bloomberg Opinion, адмірал ВМС США у відставці та колишній верховний головнокомандувач НАТО. На його думку, в обмеженому бойовому просторі Чорного моря Україна — країна без боєздатного Військово-морського флоту — завдає шокуючих втрат нібито грізному російському чорноморському флоту. І тут є важливий урок для ВМС США, які надають Україні допомогу.

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«Трохи менше як два роки тому потужний крейсер „москва“, флагман чорноморського флоту росії, був потоплений українцями, які використовували безпілотники для наведення на ціль і крилаті ракети для нокаутуючого удару, — говорить Джеймс Ставрідіс. — Це було дійсно вражаюче: повірте, перше, чого вчать у Військово-морській академії США, — це не допустити потоплення свого флагмана. Дивовижно, але це був лише перший приклад того, як українські інновації — у поєднанні із західною розвідкою та безпілотними технологіями — поклали російські військові кораблі на дно Чорного моря. Українці використали комбінацію крилатих ракет, повітряних дронів і малих безпілотних надводних суден, щоб потопити або серйозно пошкодити близько 20 великих військових кораблів, третину довоєнного російського флоту. Таким чином вони не дали втілити стратегічний намір росіян закрити Чорне море для українського торгового судноплавства. Президент росії володимир путін відчайдушно хотів закрити українське узбережжя від Криму до великого порту Одеси на західному узбережжі Чорного моря».

Якби російський чорноморський флот залишався справжнім «флотом у бутті» — силою, одне лише існування якої змушує ворога змінювати свої розрахунки, Україні було б дуже важко прорвати московську блокаду, вважає Ставрідіс.

«Це означало б економічне удушення для України, — говорить він. — Але, зберігаючи здатність експортувати зерно, добрива та іншу аграрну продукцію, Київ може підтримувати економіку й постачати готівку для фінансування як військових зусиль, так і цивільних підприємств. Варто також відзначити, що українці ефективно розмежували морський бойовий простір і поки що уникають будь-яких супутніх збитків для комерційних суден. Це підводить нас до, можливо, найважливішого уроку: надводні кораблі — есмінці, крейсери, навіть масивні американські авіаносці — зараз дуже вразливі для спритних безпілотних атак. Для того щоб потопити військовий корабель, може й не знадобитися справжній великий військовий корабель: стару дитячу гру в морський бій, можливо, доведеться переробити й додати до неї військово-морські дрони».

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Забігаючи наперед, додає Ставрідіс, варто вивчити успішне поєднання українцями супутникової розвідки, наданої США, даних із сенсорних комплексів власних безпілотників тривалого перебування, а також використання сил спеціального призначення.

«Це є добрим знаком для коаліційних стратегій в інших місцях — наприклад, у протистоянні територіальним амбіціям Китаю в Південнокитайському морі. Уявіть собі ВМС Філіппін або В'єтнаму, які використовують подібний набір засобів за підтримки США проти китайських військових кораблів поблизу островів Спратлі або рифу Мішіф».

Відомо, що, спостерігаючи за подіями в Чорному морі, поки що ВМС США вивчають все, що можна, щоб покращити свою ефективність у війні на морі 21-го століття.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за даними британської розвідки, російський план війни на Чорному морі не працює.

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