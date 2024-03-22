Під москвою невідомі влаштували бійню на концерті популярного російського гурту: багато вбитих та поранених (відео)

Після попередження США про можливі теракти у москві у торговому центрі «Крокус Сіті хол» під Москвою сьогодні ввечері, 22 березня, розпочалася стрілянина. На даний момент відомо більш ніж про 20 загиблих, ще понад 30 людей постраждали, більшість з яких — фанати гурту «Пікнік», який саме давав концерт у ТЦ.

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Як повідомляють російські канали з посиланням на очевидців, стрілянину по людях із автоматичної зброї могли відкрити учасники так званої «сво».

Після стрілянини торговий центр спалахнув, над ним видно клуби чорного диму.

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Нагадаємо, минулого літа під москвою масштабно горів склад торгової компанії .

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