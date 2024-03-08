США попередили про загрозу великих терактів у москві у найближчі дві доби

У росії, де готуються до президентських виборів, у тому числі й незаконних на тимчасово окупованих українських територіях, протягом найближчих кількох діб можуть статися теракти.

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Дипломати США, Німеччини та Великобританії закликали громадян бути обережними і не відвідувати рф. Американське диппредставництво в рф не виключає, що протягом 48 годин можливі надзвичайні події в місцях скупчення людей в москві.

А у Великій Британії попередили, що напади можуть відбуватися й в інших країнах і що метою можуть стати громадяни Великої Британії. Дипломати не виключають, що терористи зосередять свою увагу на святкових чи сезонних заходах у громадських місцях.

Нагадаємо, що голова польського оборонного відомства Владислав Косиняк-Камиш заявляв, що Польща та НАТО мають бути готовими до будь-якого сценарію, згадавши про «ядерну загрозу» путіна у відповідь на можливе розміщення на українській території західних військ.

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Фото Pixabay

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