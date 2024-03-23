38.69 / 39.26 42.13 / 42.84
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Брат Кейт Міддлтон розчулився через боротьбу принцеси з раком

11:10 24 березня 2024
Кейт Міддлтон із братом

Принцеса Уельська зараз на шляху до одужання, оскільки вона продовжує курс хімієтерапії. Її брат Джеймс Міддлтон опублікував дитячу фотографію себе з Кейт і доповнив зворушливим повідомленням.

Він написав: «За ці роки ми підкорили багато гір разом. Як сім'я ми піднімемося і на цю гору разом з тобою».

На фото зображені Кейт і Джеймс у дитинстві, а на задньому плані — мальовнича гора.

Фото з Instagram

РЕКЛАМА

Підприємець Джеймс Міддлтон рідко коментує свої стосунки з принцесою Уельською на публіці, пише The News.

В емоційному відеозверненні 22 березня Кейт сказала: «Я хотіла скористатися цією можливістю, щоб особисто подякувати вам за всі чудові повідомлення про підтримку і за ваше розуміння, поки я відновлювалася після операції. Це були неймовірно важкі місяці для всієї нашої родини, але у мене була фантастична команда лікарів, які чудово піклувалися про мене, за що я їм дуже вдячна. Ми сподіваємося, що ви зрозумієте, що нам як родині зараз потрібен час, простір і приватність, поки я завершую лікування».

РЕКЛАМА

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вважає, що принцеса продемонструвала величезну мужність, зробивши таку заяву, а ЗМІ поводилися з нею несправедливо.

РЕКЛАМА

313

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вже давно знайшлася заміна, — королівський експерт

Домашній хліб-батон

Домашній хліб-батон, який ви точно полюбите: готуйте та діліться рецептом із колежанками

Збільшення статків

Попереду — успіх у фінансах: кому зі знаків Зодіаку пощастить казково розбагатіти до кінця березня

Миття вікон

Чисті вікна без зусиль та витрат: секретний інгредієнт впорається навіть із сильними забрудненнями

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту