Брат Кейт Міддлтон розчулився через боротьбу принцеси з раком

Принцеса Уельська зараз на шляху до одужання, оскільки вона продовжує курс хімієтерапії. Її брат Джеймс Міддлтон опублікував дитячу фотографію себе з Кейт і доповнив зворушливим повідомленням.

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Він написав: «За ці роки ми підкорили багато гір разом. Як сім'я ми піднімемося і на цю гору разом з тобою».

На фото зображені Кейт і Джеймс у дитинстві, а на задньому плані — мальовнича гора.

Фото з Instagram

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Підприємець Джеймс Міддлтон рідко коментує свої стосунки з принцесою Уельською на публіці, пише The News.

В емоційному відеозверненні 22 березня Кейт сказала: «Я хотіла скористатися цією можливістю, щоб особисто подякувати вам за всі чудові повідомлення про підтримку і за ваше розуміння, поки я відновлювалася після операції. Це були неймовірно важкі місяці для всієї нашої родини, але у мене була фантастична команда лікарів, які чудово піклувалися про мене, за що я їм дуже вдячна. Ми сподіваємося, що ви зрозумієте, що нам як родині зараз потрібен час, простір і приватність, поки я завершую лікування».

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вважає, що принцеса продемонструвала величезну мужність, зробивши таку заяву, а ЗМІ поводилися з нею несправедливо.

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