«Із нею несправедливо поводилися ЗМІ»: Ріші Сунак про діагноз Кейт

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак висловився з приводу діагнозу Кейт Міддлтон.

«Вона продемонструвала величезну мужність, зробивши сьогоднішню заяву, — сказав Сунак увечері 22 березня. - Я знаю, що говорю від імені всієї країни, бажаючи їй якнайшвидшого і повного одужання, і з нетерпінням чекаю її повернення в стрій, коли вона буде готова».

ВІДЕО ДНЯ

Однак він різко розкритикував конспірологічні теорії останніх тижнів, заявивши, що з принцесою несправедливо поводилися ЗМІ та соціальні мережі, пише Watson.

Додамо, що дружина спадкоємця престолу принца Вільяма опублікувала 22 березня ввечері на їхньому з Вільямом каналі в Instagram емоційне відео, в якому розповіла про своє здоров'я. У ньому 42-річна Кейт пояснила, що в січні їй зробили операцію на черевній порожнині. Після операції, яка пройшла успішно, у неї діагностували рак, і зараз вона проходить курс хіміотерапії. У відео вона каже:

РЕКЛАМА

«Я хочу скористатися цією можливістю, щоб особисто подякувати вам за всі чудові повідомлення про підтримку і за ваше розуміння, поки я відновлювалася після операції. Це були неймовірно важкі місяці для всієї нашої сім'ї, але у мене була фантастична команда лікарів, які чудово піклувалися про мене, за що я їм дуже вдячна».

Після невеликої паузи у відео Кейт пояснює, що їм з Вільямом потрібен був час, щоб пояснити діагноз і його наслідки трьом дітям — Джорджу, Шарлотті та Луї: «Очевидно, що це був величезний шок, і ми з Вільямом зробили все можливе, щоб обдумати й розібратися з цим в приватному порядку заради нашої молодої сім'ї. Як ви можете собі уявити, це зайняло деякий час. Мені потрібен був час, щоб відновитися після серйозної операції й почати лікування».

РЕКЛАМА

Зараз вона просить достатньо приватності для відновлення і закликає всіх, хто також страждає від раку: «Ніколи не здавайтеся, ви не самотні».

Нагадаємо, що королівська родина намагалася трохи вгамувати ажіотаж навколо здоров'я Кейт, опублікувавши перше після операції фото принцесси з дітьми. Однак це невинне фото викликало ще більший скандал.

РЕКЛАМА

511

Читайте нас у Facebook