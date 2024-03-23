Населення світу суттєво скоротиться: експерти пояснили, чому

В той час як розв'язана росією війна суттєво впливає на демографічну ситуцію в наших країнах, у світі через зменшення народжуваності дітей також почало сповільнювати зростання населення. Наразі людська популяція на планеті становить трохи більш як вісім мільярдів. І цей показник може почати знижуватися протягом десятиліть. Це буде вперше, коли кількість людей на планеті зменшиться з часів пандемії чуми, яка в середині 1300-х років забрала життя 50 мільйонів осіб, в тому числі до третини населення Європи, пише Telegraph. За оцінками істориків, тоді населення планети скоротилося з приблизно 400 мільйонів до 350 мільйонів.

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Для підтримки зростання населення, відомого як «сумарний коефіцієнт народжуваності», жінки повинні народжувати в середньому по 2,1 дитини,. Станом на 2021 рік він становив 2,23 у всьому світі. Але експерти кажуть, що коефіцієнт має стійку тенденцію до зниження, впавши з 4,84 у 1950 році. Дослідники прогнозують, що він знизиться до 1,83 у 2050 році та 1,59 до 2100 року. Це означає, що у 2050 році в 155 з 204 країн народжуваність буде нижчою, ніж потрібно для підтримання чисельності населення. До 2100 року це буде 198 країн, або 97% населення світу, а на країни Африки, які знаходяться на південь від Сахари, припадатиме більше однієї дитини з кожних двох народжених. У 13 країнах, включаючи Південну Корею, Боснію і Герцеговину та Бутан, жінки в середньому матимуть менше однієї дитини.

У Великій Британії, як і в інших країнах з високим рівнем доходу, коефіцієнт народжуваності нижчий за середній і становить лише 1,49 у 2021 році. За словами дослідників, він впав з 2,19 у 1950 році та продовжить знижуватися до 1,38 і 1,30 у наступні 25 і 75 років. Це означатиме, що нинішнє населення, яке становить близько 67 мільйонів, стає все більш незбалансованим у бік старших поколінь, а потім, якщо не буде міграції, зменшиться, оскільки найстарші люди помруть.

Падіння народжуваності в Британії вже проявляється в реальному часі: останні дані показують, що в початкових і середніх школах все менше учнів подають заявки на місця, на які колись було багато охочих.

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А жінки все частіше вдаються до заморожування яйцеклітин, і керівники системи охорони здоров'я закликають клініки з лікування безпліддя чіткіше роз'яснювати шанси на успіх.

Експерти кажуть, що наслідки скорочення населення для суспільства будуть величезними, оскільки кількість старих перевищує кількість молодих і збільшує тиск на систему охорони здоров'я і робочу силу. Також можливе збільшення імміграції з країн, де все ще відбувається бебі-бум, щоб заповнити дефіцит робочої сили.

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Професор Штейн Еміль Фольсет, старший автор в IHME (Інститут метрики та оцінювання в системі охорони здоров’я при Вашингтонському університеті), сказав, що світ «стикається з приголомшливими соціальними змінами у 21 столітті».

Він сказав: «Багато в чому падіння рівня народжуваності є історією успіху, яка відображає не тільки кращі, легкодоступні засоби контрацепції, але й те, що багато жінок вирішили відкласти народження дитини або мати менше дітей, а також більше можливостей для отримання освіти й працевлаштування».

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Дослідники використовували ключові показники, такі як освіта жінок, використання контрацепції, дитяча смертність та урбанізація, для визначення змін у рівні народжуваності, але ці прогнози можуть бути змінені місцевою політикою та світовими подіями, такими як пандемії та війни.

Раніше науковець розповів, як велика війна змінила чисельність населення України та чи буде після Перемоги бебі-бум.

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