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У «Крокус Сіті Хол» незадовго до теракту анонсували концерт зрадниці Лорак

18:01 23 березня 2024
Ані Лорак

На сцені «Крокус Сіті Хол» у підмосковному Красногорську, де стався теракт з понад сотнею жертв, мала виступати Ані Лорак. Про це стало відомо з афіші на офіційному сайті закладу. Уже навіть продавали квитки, вартість яких починалась від 2500 рублів.

«Одна з найпрекрасніших і найталановитіших співачок виступить 19 квітня 2024 року в „Крокус Сіті Холі“. Московський концерт Ані Лорак стане справжнім подарунком для меломанів, які розуміюся на якісній музиці. Яскрава і загадкова, романтична і неповторна — ця молода витончена жінка стала кумиром мільйонів людей у різних країнах. Сьогодні Ані Лорак є однією з найбільш затребуваних виконавиць, вона активно гастролює по всьому світу, записує нові сингли, кожен з яких стає 100-відсотковим хітом», — таку рекламу зробили організатори для зрадниці.

Вони обіцяли шанувальникам 19 квітня провести справжнє шоу зі спецефектами.

Раніше Лорак, яка не гребує заробляти в країні-агресорці криваві рублі, не раз виступала у «Крокус Сіті Хол». Останній її концерт для росіян там відбувся на її День народження — 27 вересня 2023 року. А нещодавно запроданка подала документи на отримання російського громадянства.

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