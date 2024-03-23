Майже 11 тисяч грн на кожного члена сім’ї: як українцям зареєструватись на допомогу від країни ЄС

Громадяни України, які постраждали через військові дії та перебувають у складних життєвих обставинах, можуть подати заявку на нову грошову допомогу у сумі 3600 гривень щомісяця протягом 3 місяців (всього 10800 грн).

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Ці виплати розраховані на кожного члена сім'ї, йдеться у повідомленні Естонської ради у справах біженців.

Саме ця організація реалізує програму надання багатоцільової грошової допомоги для того, щоб підтримати українців, які постраждали від війни. Фонд підтримує різні цільові групи у шести областях: Запорізькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській і Донецькій.

Повідомляється, що багатоцільову грошову допомогу можна отримати з урахуванням оцінки домогосподарства щодо відповідності соціально-економічним критеріям і критеріям вразливості.

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Рішення про попереднє схвалення приймається на підставі інформації, наданої головним заявником, який представляє домогосподарство у телефонній розмові з командою Естонської ради у справах біженців або шляхом подання онлайн-запиту.

Якщо за заявою буде ухвалено позитивне остаточне рішення, розмір допомоги становитиме 3600 грн на місяць для однієї особи протягом 3 місяців.

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Багатоцільова грошова допомога перераховується на банківський рахунок, вказаний людиною. Якщо після оцінки виявиться, що домогосподарство вже отримує аналогічну допомогу від іншого агентства чи організації за той самий період, таке домогосподарство буде виключено із багатоцільової грошової допомоги Естонської ради у справах біженців.

Через велику кількість звернень Фонд інформує, що повторно подати заяву на отримання багатоцільової грошової допомоги можна буде після отримання попередньої виплати через рік чи шість місяців, якщо у Вас з’явилися нові критерії вразливості.

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Куди звертатися для оформлення грошової допомоги?

Реєстрацію на отримання грошової допомоги через кол-центр тимчасово припинено. Це пов’язано з розширенням можливостей команди щодо проведення виїзної фізичної реєстрації у цільових громадах.

«Якщо ви проживаєте на тимчасово окупованих (після 24 лютого 2022 року) або нещодавно деокупованих (не раніше ніж за 2 місяці до дати звернення) територіях онлайн-реєстрацію буде відкрито в неділю 24 березня 2024 року», — говориться у повідомленні.

Щоб почати заповнювати онлайн-форму, потрібно ввести номер свого мобільного телефону. Якщо Ваш мобільний телефон затверджений, Ви можете заповнювати онлайн-форму тут. Після заповнення онлайн-форми фахівці переглянуть інформацію, яку Ви надали та за необхідності проінформують про необхідність надання додаткової інформації на електронну пошту, вказану в онлайн-формі. Після фінального підтвердження платіж буде здійснено на Ваш банківський рахунок.

Перевірити статус заявки можна за цим посиланням.

Як писали «ФАКТИ», правозахисниця Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Наталія Єсіна заявила, що у квітні 2024 року деякі категорії українців можуть залишитися без пенсії.

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