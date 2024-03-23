Правозахисники б’ють тривогу: в квітні деякі українці можуть залишитися без пенсії — в чому справа

У квітні 2024 року деякі категорії українців можуть залишитися без пенсії. Про це заявила правозахисниця Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Наталія Єсіна виданню «Главред».

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Це стосується тих, кому гроші надходять на пенсійні картки.

Якщо не виконати вимоги уряду, то пенсій можуть позбавити:

літніх переселенців, які стали на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24 лютого 2024 року;

громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території (ТОТ);

осіб, які мешкають за кордоном;

ті, хто отримав статус ветерана чи особи з інвалідністю до повномасштабної війни.

Згідно з рішенням уряду, ухваленим наприкінці 2023 року, вищезазначені категорії громадян повинні здійснити ідентифікацію до 31 березня цього року. Це можна зробити, відвідавши відділення Ощадбанку або Пенсійного фонду України.

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У Пенсійному фонді закликають громадян, що перебувають за кордоном, пройти ідентифікацію за допомогою відеоідентифікації або через Портал е-послуг ПФУ. Проте це може бути технічно складно.

Наприклад, для входу до «Дії» потрібен код, який може надійти затримкою у кілька годин або навіть днів, особливо якщо особа перебуває за кордоном. Також програма може відмовити, і в цьому випадку доведеться все повторювати.

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Пенсіонерам на окупованих територіях не припинено нарахування коштів на пенсійні рахунки, проте якщо переселенці, що мали такий статус до повноформатної війни, не знімали гроші більш ніж пів року, їм потрібно пройти онлайн фізичну верифікацію також через відеозв’язок.

Для цього потрібно завчасно записатися на порталі Пенсійного фонду.

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Правозахисники Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) підкреслюють, що в разі неможливості доступу до пенсій для цих категорій пенсіонерів з 1 квітня цього року може виникнути катастрофа.

Оскільки саме у цих осіб може бути відсутня фізична та технічна можливість виконати всі необхідні дії. Це особливо стосується пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не орієнтуються у цифрових технологіях.

«В окупації це зробити дуже важко. Це навіть часто є великою проблемою і для пенсіонерів, які мешкають у неокупованих регіонах України у селах чи селищах, які знаходяться недалеко від обласних центрів. Якщо у пенсіонера звичайний старий кнопковий мобільний телефон (а таких чимало), то він взагалі нічого не зможе зробити», — сказала вона.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще одну проблему: анонсоване урядом «підвищення» пенсій у квітні навряд чи допоможе пенсіонерам, які отримують мізерні виплати — але ж саме на них воно було розраховане.

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