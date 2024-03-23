Знищили окупантів разом з технікою: ГУР та рух опору провели успішну операцію в окупованому Мелітополі

Головне управління розвідки (ГУР) успішно долає ворога не тільки на морі, але і на тимчасово окупованих територіях.

Так, вчора, 22 березня розвідники разом з місцевим рухом опору завдали удару по скупченню російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі, повідомили в ГУР.

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У розвідці розповіли, що вчора, 22 березня, в місті пролунало два вибухи. Вогневого ураження завдали групі росіян та їхній військовій техніці.

За попередніми даними, атакували близько 20 російських військових, дві тентовані вантажівки «Камаз» та УАЗ «Патріот». Утім, у розвідці додають, що точні втрати внаслідок удару ще уточнюються.

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Зазначимо, що протягом минулої доби російські війська завдали майже сотні ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, розповідав керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зокрема, по Запоріжжю та Запорізькому району окупанти вдарили ракетами.

З авіації росіяни били по Роботиному та Малій Токмачці, а з безпілотників атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. Крім того, понад 200 артилерійських ударів росія завдала по Гуляйполю, Оріхову, Роботиному, Новоандріївці, Малинівці, Малій Токмачці, Омельнику, Левадному, Вербовому та Червонодніпровці.

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Унаслідок обстрілів повідомляли про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Запорізький напрямок — один з «найгарячіших» на фронті.

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