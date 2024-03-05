Пішов слідом за крейсером «Москва»: в ГУР розповіли деталі удару по «Сергію Котову»

Атака на російський корабель «Сергій Котов» в ніч з 4 на 5 березня стала другою спробою його знищення. Після першої корабель окупанти змогли відремонтувати й знову поставити на воду.

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Але тепер він точно розділив участь крейсера «Москва», який колись був відправлений українськими прикордонниками острова «Зміїний» «у відомому напрямку».

Про це в етері «Радіо Свобода» розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Сергій Котов» цього разу вже точно знищений. Чому цього разу? Тому що полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитись після ремонтних подій. «Сергій Котов» — це новий корабель, вартість понад 60 млн доларів", — повідомив він.

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Крім того, як уточнив представник ГУР, удар по «Сергію Котову» — довгострокова операція, до неї ретельно готувалися.

«Усього було дві атаки. І сьогоднішня не випадкова, це довготривала операція і результат сам за себе каже. Давайте так, умовно п'ять прямих влучень, випадково не трапляються», — зазначив він.

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Стосовно екіпажу, за словами Юсова, ситуація з’ясовується, є загиблі і поранені, але є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватись.

«Принаймні відомо про 10 карет швидкої допомоги, які були викликані ворогом, тобто евакуаційна операція все ж таки проводилась», — констатував розвідник.

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Як зазначив Юсов, на бойове чергування кораблі такого типу стали у 2018 році. У ворога на них були плани — розміщення зенітно-ракетних комплексів на саме судно. Крім того, була ще одна важлива причина знищення корабля. «Сергій Котов» разом з крейсером «Москва» брав участь у нападі на острів Зміїний. І тепер справедливо розділив його участь.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні дронами була атакована нафтобаза у Бєлгородській області росії.

На фронті за минулу добу Силами оборони знищено понад тисячу окупантів, пів сотні артсистем та десятки іншої військової техніки ворога.

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