Тримайтесь від них подалі: названо моделі китайських автомобілів, які майже не захищені від викрадення

Останніми роками автівки китайських брендів набули деякої популярності в Україні. Проте, деякі з них майже не захищені від викрадення. Про це повідомив автоексперт Віктор Волошин, пише Avtosota.com.

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Так, майже нічого не можуть протиставити викрадачам сучасні і дуже популярні в українців автомобілі марок Chery, Haval, Geely і Changan. Красти таких «китайців» з кожним днем будуть все частіше.

Очільник компанії Autolist пояснив, що сучасні китайські машини досить погано захищені від викрадення. Викрадачі програмують до них нові ключі та відключають штатний захист. У міру популяризації автомобілів з Піднебесної вони ставатимуть лише популярнішими у автокрадіїв. Непопулярні моделі злодюжок цікавлять дуже рідко.

Згідно з прогнозом експерта, китайські машини скоро будуть користуватися у викрадачів такою ж популярністю, якою користувалися «корейці» Kia та Hyundai. «Китайців» простіше продавати (ціна), зростає попит на запчастини до них. За моделями на зразок Haval Jolion або Chery Tiggo 7 сплеск числа викрадень станеться незабаром.

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При спробі «зламати» Changan UNI-K експерти виявили, що центральний замок можна відкрити через роз’єм дверей. Проникнути до нього можна через міждверний простір. Це дає можливість перепрограмування штатною цифровою шиною. Новий сигнал для ключів вдалося прописати при активованій штатній протиугінній системі та імобілайзері.

За словами Волошина, вкрай слабко захищені від викрадення багато Chery, Geely, Haval, Changan. У Китаї проблеми викрадення не існує, а до нас приходять машини, призначені для китайського ринку. Фахівець зазначив, що за захищеністю ці машини відповідають «німцям» 15-річної давності або «японцям» і «корейцям», які випускалися 7−10 років тому.

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«Ми виявили масу вразливостей. Наприклад, досить просто відключається заводська сигналізація. Є близько чотирьох методів, як це зробити. Наприклад, за допомогою відомого багатьом методу ретрансляції за допомогою „вудок“. Але працюють і давніші підходи. Наприклад, при провертанні личинки замка: у доступних місцях встановлені звукові джерела сигналізації. Виходить, що так можна вручну вимкнути штатну сирену», — конкретизував Волошин.

Просто вимикається й заводська телематична охоронна система: «Засунув руку, вийняв роз’єм — і все, штатний сигнал відправлення тривоги на телефон уже не працює». На перепрограмування йде близько хвилини. Преміальні «китайці» викрадаються так само легко. До Zeekr або Lixiang можна запрограмувати новий ключ.

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Власникам китайських машин фахівець порекомендував не нехтувати комбінованими методами захисту. Наприклад, можна встановити імобілайзер із цифровим блокуванням двигуна у поєднанні з електромеханічним замком капота або захисним кожухом для електронного блоку управління.

Як писали «ФАКТИ», раніше юристи попередили покупців авто про нюанси генеральної довіреності.

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