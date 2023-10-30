«Можете залишитися ні з чим»: юристи попереджають покупців авто про нюанси генеральної довіреності

Незважаючи на те, що авто ми купуємо не щодня та навіть й не щороку, і рішення є доволі серйозним, часто потенційний покупець і продавець досягають домовленостей не укладати договір купівлі-продажу, а обійтися всього-навсього довіреністю. Причина доволі банальна: у суспільстві побутує думка, що так простіше… Чому «генеральна» довіреність не дорівнює купівлі-продажу та які «сюрпризи» можуть чекати на необачних власників, пояснили у «Юридичному пораднику для ВПО». Нагадаємо, що в Україні змінилися правила перереєстрації авто.

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«Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу за договором купівлі-продажу продавець передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність покупцеві, а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Тобто ключовим є перехід права власності від продавця до покупця, що буде підтверджено документально. У випадку з транспортним засобом, окрім письмового договору покупець також отримує «техпаспорт», виданий вже на його ім’я.

Довіреність — це документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Тобто так звана «генеральна» довіреність на авто лише дозволяє іншій особі вчиняти певні дії з транспортним засобом від імені та в інтересах його власника. Наприклад, син уповноважив батька довіреністю продати своє авто".

За словами юристів, «купівля» авто по довіреності не дуже добра ідея для продавця. Бо де-юре, він залишається власником авто, тому у випадку ДТП і правоохоронні органи, і страхова компанія звертатимуться передусім до нього.

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«Так, звісно вже є практика Верховного Суду, що відповідальність несе уповноважений користувач, але… Якщо ви не маєте контактів з новим «власником», не будете знати подальшої долі свого майна. Що мається на увазі? Наприклад, покупець продав авто, як це йому дозволяє «генеральна» довіреність, а у продавця виникло податкове зобов'язання, про яке він не знав, і яке «виплило» у непідходящий момент, до прикладу — при перетині кордону. Ви ніколи не можете бути певні в чиїх руках опиниться ваше авто і в яких цілях може бути використано.

Для покупця такий варіант теж поганий. Довіреність може в будь-який час бути відкликана. Для цього «продавцю» варто лише відвідати нотаріуса. Відповідно, можете залишитися ні з чим.

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Дія довіреності припиняється після закінчення терміну, на який вона була видана, а також в разі смерті або визнання недієздатним або померлим продавця. Тобто покупець може фактично втратити право користуватися автомобілем, навіть не знаючи про це.

Окрім того, у випадку смерті чи визнання продавця померлим авто стане частиною спадкової маси і може перейти у власність спадкоємців.

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Якщо авто набуте продавцем у шлюбі, у випадку його розлучення воно може бути предметом судового спору при поділі майна подружжя.

Власник-продавець в будь-який момент може сам продати транспортний засіб.

Купуючи авто по довіреності не можете перевірити чи не є цей транспортний засіб в кредиті, під заставою, під арештом, чи не був він викраденим, «двійником» тощо".

У Юридичному пораднику додають — довіреність, в тому числі на розпорядження транспортним засобом, — це більш ніж легальний інструмент, який має свої цілі: діяти в інтересах власника і представляти інтереси власника. Однак якщо йдеться саме про набуття у власність — необхідно укладати договір купівлі-продажу. Оформити його можливо як у нотаріуса, так і безпосередньо в Сервісних центрах МВС.

Нагадаємо, як біженцю оформити довіреність за кордоном.

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