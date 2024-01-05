Український боксер-суперважковаговик знищив суперника в першому раунді: відео видовищного нокауту

У ніч на п'ятницю, 5 січня, в Emerald Queen Casino у Такомі (США) учасник Олімпійських ігор-2020 у складі збірної України, непереможний боксер-суперважковаговик Цотне Рогава (4 перемоги, всі — нокаутом) блискуче дебютував на американському рингу. Раніше кривдник Василя Ломаченка поклав суперника на ринг і став чемпіоном світу у новій вазі.

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Колишній кікбоксер і майстер тайського боксу Рогава вже в першому раунді видовищно нокаутував 38-річного суперника зі США Данте Вільямса, який раніше завершив усі свої поєдинки достроковими перемогами. Після блискучої серії ударів 30-річного одесита втрутився рефері та зупинив бій. Від падіння Вільямса врятували канати рингу.

Додамо, що востаннє уродженець Грузії Рогава виходив на ринг у жовтні минулого року, коли у рамках вечора боксу у Франції нокаутував боснійця Деміра Гуламіча.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український гігант Роман Крикля став чемпіоном світу в суперважкій вазі з тайського боксу.

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Фото noc-odessa.org.ua

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