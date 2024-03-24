Зупинка на вимогу поліцейського: як водієві не отримати штраф «на рівному місці»

Патрульні поліцейські мають право зупинити водія не лише за пррушення ПДР, але й для проведення превентивного заходу — поверхневої перевірки.

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При цьому варто знати, що зупинка на вимогу поліцейського має відбуватися за певними правилами, адже у разі їхнього порушення автовласник може «нарватися» на штрафні санкції, пише «Дорожній адвокат».

По-перше, необхідно увімкнути сигнал повороту, а вже після починати здійснюватиманевр з’їзду на узбіччя.

По-друге, після зупинки транспортного засобу потрібно увімкнути аварійну сигналізацію.

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По-третє, варто зупинятися лише у дозволених місцях. Варто пам'ятати, що зупинки заборонені на пішохідних переходах, перехрестях або на ділянці за 10 метрів, на зупинках громадського транспорту тощо.

Раніше адвокат Роман Сімутін назвав питання правоохоронців, які мають насторожити водіїв. Адже їх можуть задавати не просто так.

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Ілюстративне фото зі сторінки Патрульної поліції Києва

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