Цікавляться не просто так: які питання поліцейських мають насторожити водія за кермом

Адвокат Роман Сімутін, який раніше розповідав, що причини зупинки автівки поліцейськими чітку регламентовані законами, але правоохоронці інколи вдаються до «креативу», порадив автовласникам ніколи не відповідати на певні запитання, адже наслідком цього може бути штраф.

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На своїй сторінці у соцмережі він пояснив, що адмінпокарання може сягати 17 тисяч гривень чи взагалі така розмова може завершитися позбавленням водійських прав.

По-перше, має насторожити запитання про самопочуття. Якщо водій скаже, що він втомлений чи повертається додому після важкої зміни, то йому можуть просто побажати гарної дороги та відпустити, а можуть й оштрафувати. Адже у ПДР є стаття, яка забороняє кермування у стані стомлення чи перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу. Також водієві з «блідим обличчам» можуть запропонувати проїхати до лікарні, аби зробити тести на наркотичне сп’яніння. Відмова також матиме наслідки.

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По-друге, це запитання, чи вживала людина напередодні спиртні напої. Ствердна відповіть також може потягнути за собою пропозицию поїхати до лікарні для перевірки.

По-третє, пропозиція вийти з автівки для перевірки документів. Згідно із законодавством, водій не зобов’язаний це робити. Адвокат радить перепитувати у поліцейських, що це є — пропозиція чи вимога. Адже у інспекторів для цього можуть бути й законні підстави: необхідність усунення технічної несправності чи підозра, що водій знаходиться у стані сп’яніння. Так що цілком можливо, що поліцейський інкримінуватиме вам злісну непокору.

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По-четверте, це запитання: «Куди ви так поспішаєте?» Це може бути розцінене водієм як натяк на перевищення швидкості та подальші виправдовування. А це може стати підставою для оформлення протоколу. В такому випадку потрібно казати, що ПДД не порушувалося і ніхто нікуди не поспішає.

Роман Сімутін рекомендує водіям не сідати за кермо, якщо вони почуваються втомленими чи вживали алкоголь, не порушувати швидкісний режим та залишатися у автівці, доки інспектор не наведе вам законну вимогу для виходу з машини.

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Раніше в поліції пояснили, що таке поверхова перевірка та назвали три причини для зупинки та огляду патрульними автомобілей в умовах війни.

Ілюстративне фото зі сторінки Патрульної поліції

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