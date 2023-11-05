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Суспільство та люди

Не обшук, а поверхова перевірка: поліція назвала три причини для зупинки та огляду патрульними автомобілей в умовах війни

11:46 5 листопада 2023
Патрульні поліцейські

Поліцейські можуть зупинити водія для перевірки не лише за порушення правил дорожнього руху. Нагадаємо, що цієї осені ПДД були змінені — додалися норми з викорисання протягом року ходових вогнів, щодо перевезення дітей та зупинки транспортного засобу на узбіччі.

Як зазначають в патрульній поліції Закарпаття, автівка може бути зупиненою для поверхневої перевірки — превентивного заходу: здійснення візуального огляду особи, проведення по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальний огляд речей або транспортного засобу.

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Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу:

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  • якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб;
  • якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб;
  • якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку.

Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу.

Правоохоронець зобов’язаний повідомити водієві причину проведення процедури, а автовласник — показати інспектору вміст салону або багажника. Вимоги поліцейського відкрити капот, бардачок, нішу запаски та інші місця в законі не передбачено, проте відмову виконати її правоохоронці можуть трактувати як злісну непокору.

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Матеріал «Виписують фальшиві штрафи на тисячі гривень: водіїв попередили про нову хитрість поліції» читайте на нашому сайті.

Фото зі сторінки Патрульної поліції Києва

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