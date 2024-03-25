Отримувачі пенсії за віком на пільгових умовах: чи мають такі пенсіонери пільгу при сплаті земельного податку

Незважаючи на спроби окозамилювання уряду відносно «підвищення пенсій», про які розповів експерт Сергій Коробкін, життя продовжується, і людей на заслуженому відпочинку цікавить таке питання: чи мають право пенсіонери, яким була призначена пенсія за віком на пільгових умовах, право на пільгу щодо сплати земельного податку у разі, коли вони не досягли пенсійного віку.

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Так як це питання визивало дискусії з викладенням думок різних експертів, в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області вирішили дати пояснення всім, кого цікавить стан справ з виплатою податку.

«Пенсіонери, яким була призначена пенсія за віком на пільгових умовах, не мають права на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони не досягли пенсійного віку», — сказано у повідомленні, яке цитує видання.

Такі фізичні особи — пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать їм на правах приватної власності (за винятком земельних паїв), після досягнення ними пенсійного віку — 60 років.

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При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документ, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення).

Також зазначимо, що від сплати земельного податку звільняються:

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- особи з інвалідністю першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, зазначених вище, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

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Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Якщо фізична особа станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, визначених пунктом 281.2 ст. 281 Податкового кодексу України, така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

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На фото: пенсіонери з достойною пенсією

Джерело: Урядовий кур'єр

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