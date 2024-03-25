Ворог вночі атакував Одещину та Миколаївщину: поранені 11 людей, є влучання по енергоб’єктах

У ніч проти понеділка, 25 березня, противник знов атакував Україну з повітря із застосуванням ракет та дронів — під ударом знаходилися південні регіони.

ВІДЕО ДНЯ

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, ворог запустив 9 «шахедів», 8 були збиті.

Як зазначають у Силах оборони півдня, основний напрямок атаки загарбників — Миколаївщина та Одещина. Ворог продовжив завдавати удари по об’єктах енергетики.

Так, перед атакою дронами з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Інформації про руйнування та постраждалих не надходила.

РЕКЛАМА

«Shahed-131/136» заходили з акваторії Чорного моря кількома хвилями. По 4 ударних БпЛА було збито на Одещині та Миколаївщині. Втім, уникнути влучань не вдалось.

Миколаївська область:

РЕКЛАМА

Ворог поцілив по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Люди не постраждали.

Внаслідок падіння збитого «шахеду» у приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС. Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків. За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

РЕКЛАМА

Одеська область:

Уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не постраждали. Відновлювальні та ремонтні роботи тривають.

В ДТЕК уточнили, що був пошкоджений один із високовольтних енергооб'єктів НЕК «Укренерго». Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси. Енергетикам вже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури, однак ситуація залишається складною. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення. 25 березня в місті не працюватиме електротранспорт, обмежено споживання промисловості.

А в «Укренерго» наголосили, що через пошкодження обладнання по Одесі та Одеській області енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання. Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження.

Напередодні в ДТЕК повідомляли, що компанія за останні дні, коли енергооб'єкти зазнавали масованих ударів, втратила 50% генераційних об'єктів. Дуже складною залишається ситуацію у Харкові, де знищені всі підстанції та ТЕС.

Фото з відкритих джерел

77

Читайте нас у Facebook