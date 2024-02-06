G-7 і Європейський Союз обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 мільярдів доларів в якості застави для фінансування відновлення України, пише видання Bloomberg.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з пропозицією, союзники України могли б продати борги, щоб сприяти відновленню зруйнованої війною країни, використовуючи заморожені активи як заставу. Прихильники вважають, що будь-яке врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права покладе на росію відповідальність за шкоду, яку вона завдала нашій державі.

Якщо росія відмовиться, можна буде претендувати на заморожені активи. Обговорення наразі відбуваються на технічному рівні, тобто політичне рішення ще не прийняте, сказали люди, які говорили на умовах анонімності. Один із співрозмовників сказав, що деякі країни хочуть рухатися швидше, ніж інші.

G-7 пообіцяла змусити росію заплатити за відбудову України і заморозити активи, що потрапили під санкції, доки вона цього не зробить. Декілька країн G-7, включаючи Францію та Німеччину, досі чинили опір варіанту повної конфіскації заморожених активів через юридичні проблеми та потенційні наслідки для стабільності євро.

РЕКЛАМА

За словами одного з співрозмовників, план може передбачати створення спеціальної компанії, яка випускатиме облігації з нульовою купонною ставкою, забезпечені заставою, що підлягає достроковому погашенню. Буде створена ієрархія застави, в якій будуть використовуватися активи Euroclear, а також банків.

Варіант використання активів в якості застави, про який вперше повідомила газета Financial Times, розглядається як альтернатива цьому шляху, сказали співрозмовники. росія пообіцяла юридично оскаржити будь-яку спробу арешту активів.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Бельгія знайшла спосіб, як використовувати заморожені російські активи для надання допомоги Україні.

РЕКЛАМА

184

Читайте нас у Facebook