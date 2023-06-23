Заморожені російські активи на 200 мільярдів євро: чи зможе ЄС спрямувати їх в Україну

Європейський союз оцінив, що не може законно конфіскувати повністю заморожені російські активи, і замість цього зосереджується на їх тимчасовому використанні. Про це пише Bloomberg з посиланням на документ, який отримала редакція.

ЄС зосередився на двох варіантах, продовжуючи вивчати, як можна використати понад 200 мільярдів євро (219 мільярдів доларів) заморожених активів російського центрального банку і спрямувати їх в Україну, йдеться в доповіді. Багато цих коштів знаходиться в розрахунковому гіганті Euroclear Ltd., де вони принесли майже 750 мільйонів євро до першого кварталу цього року. Очікується, що блок намагатиметься отримати мандат на роботу над цією політикою від лідерів ЄС, коли вони зустрінуться в Брюсселі наступного тижня.

Робоча група ЄС з використання російських резервів, заморожених санкціями блоку, обговорює, як збирати інформацію та оцінювати варіанти відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права. Її члени не бачать «жодного надійного правового шляху, що дозволяє конфіскувати заморожені або знерухомлені активи лише на тій підставі, що ці активи перебувають під обмежувальними заходами ЄС», — йдеться у висновку. Натомість Євросоюз виступає за спрямування несподіваних прибутків від інвестицій в Україну.

В інтерв'ю Bloomberg Television міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг закликав до обережності у цьому питанні.

«Я повністю розумію емоційність дебатів і те, що ми говоримо, що ми повинні прибрати до рук ці активи, — сказав він. - Але ми правова держава, ми захищаємо міжнародний порядок, заснований на правилах. Тому все, що ми робимо в цій справі, має бути абсолютно „водонепроникним“. Це може бути оскаржено, і це може бути оскаржено в європейських або американських судах. Якщо будь-яка з цих дій буде скасована суддею, це стане дипломатичною та економічною катастрофою».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, на яку суму та в котрій з країн світу найбільше заарештованих російських активів.

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