Кабмін пообіцяв МВФ запровадити накопичувальні пенсії: що відомо

Українська влада планує працювати над комплексною концептуальною базою для вдосконалення пенсійної системи та розглядає можливість запровадження другого рівня пенсійної системи, коли для цього будуть створені умови.

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Відповідну позицію містить оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику з МВФ, який Фонд оприлюднив 22 березня результатами Третього перегляду розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF), пише Судово-юридична газета.

Як відомо, другий рівень — це накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах — суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.

Розмір накопичувальної пенсії залежить від заробітної плати працівника, який відраховує відсоток заробітної плати на індивідуальний пенсійний рахунок. Працівник має можливість вибрати приватний пенсійний фонд чи навіть кілька фондів, де він розміщує свої накопичення.

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Накопичені внески інвестують у різні фінансові інструменти. Після виходу на пенсію учасник отримує право на одержання пенсії, яка обраховується з накопиченої суми внесків та інвестиційного доходу. Такий підхід докорінно відрізняється від нинішньої солідарності системи, де розмір пенсій обчислюють за встановленою формулою.

Отже, у розділі «Пенсії та соціальні видатки» Меморандуму про економічну та фінансову політику (п. 29) йдеться про те, що українська влада за допомогою Світового банку готує зміни до пенсійної системи та механізмів підтримки незахищених верств населення.

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«Пенсії. Ми плануємо працювати над комплексною концептуальною базою для вдосконалення пенсійної системи та розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли для цього будуть створені умови. Ми повторюємо, що будь-які запропоновані законодавчі зміни, які призведуть до збільшення видатків на пенсії, повинні супроводжуватися середньостроковим аналізом фіскальної та боргової стійкості, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у змінах до бюджету Пенсійного фонду України. Ми утримаємося від: (i) запровадження нових спеціальних пенсій чи пільг; (ii) надання подальшого дискреційного збільшення виплат; та (iii) змін, які призведуть до зниження законодавчо визначеного пенсійного віку», — зазначено у Меморандумі.

Також українська влада працює над механізмами підтримки вразливих верств населення.

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«За підтримки Світового банку, в тому числі через програмну позику, ми працюємо над законопроектами щодо закріплення різних видів соціальних виплат. Зокрема, ми вивчаємо варіанти об’єднання різних програм соціальної допомоги в єдиний уніфікований пакет на основі індивідуальних потреб незалежно від статусу одержувача (наприклад, ВПО чи не ВПО). У цьому контексті ми також збільшили поріг доходу для відповідності програмі гарантованого мінімального доходу на 10 відсотків», — сказано у документі.

Нагадаємо, що минулого року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що мета пенсійної реформи — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом з накопичувальною складовою — це буде не менше 50%.

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