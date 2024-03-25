Олімпійська збірна України з футболу зазнала поразки у далекій Японії: відео матчу

У понеділок, 25 березня, олімпійська збірна України з футболу (U23), яка дізналася своїх суперників у групі на Іграх-2024 в Парижі, на Kitakyushu Stadium у місті Кітакюсю провела дебютний у своїй історії спаринг — товариський матч проти своїх однолітків із Японії.

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Японія (U23) — Україна (U23) — 2:0

Україна: Фесюн (Єрмаков, 61), Боль (Фарина, 46), Дідик (Дячук, 61), Сич (Маценко, 71), Мартинюк, Желізко, Сігєєв, Шостак (Кулієв, 46), Назаренко (Федор, 71), Шулянський (Кащук, 61), Кухаревич (Кулаковський, 71).

Голи: Сато (48), Танака (76).

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Команда Руслана Ротаня, яка здобула путівку на Олімпійські ігри завдяки виходу до півфіналу молодіжного Євро-2023, перед прильотом до Країни сонця, що сходить, провела чотириденний збір в Угорщині. На жаль, на острів Кюсю «жовто-сині» прибули не в найсильнішому своєму складі. Бондаренко, Криськів, Михайленко та Булеза залишилися вдома через проблеми зі здоров'ям, хтось із гравців перебуває у розташуванні національної команди, а комусь доведеться 26 березня зіграти за «молодіжку» (U21) у гостьовому відбірному поєдинку проти Азербайджану.

До речі, на відміну від української збірної, японці у травні лише поборються за путівку на Олімпіаду в рамках Кубка Азії і цілком (якщо стануть бронзовими призерами) можуть потрапити з підопічні Ротаня у Парижі в одну групу.

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Першу половину зустрічі в дощову погоду активніше провели японці і кілька разів біля воріт голкіпера «Колоса» Фесюна виникали небезпечні ситуації. В одному з епізодів «жовто-синіх» врятувала поперечина. Хоча ближче до перерви біля воріт суперника «пошуміли» і хлопці Ротаня. Але статистика ударів була для гостей невтішною — 10:1 на користь господарів.

Японці втілили свою перевагу в гол одразу після перерви, коли після навісу з кутового Сато головою переправив м'яч, який відскочив від поперечини, у сітку воріт збірної України. А ближче до фінального свистка Танака після помилки Кулаковського встановив остаточний рахунок у матчі, в якому «жовто-сині», слід визнати, не награли навіть на нічию — 2:0.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитись пряму трансляцію фіналу плей-оф за право зіграти на Євро-2024 Україна — Ісландія.

Фото uaf.ua

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