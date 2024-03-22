Де і коли дивитись онлайн Україна — Ісландія: розклад трансляцій та ставки букмекерів на фінал плей-оф за вихід на Євро-2024

У вівторок, 26 березня, збірна України з футболу, яка вирвала у півфіналі перемогу на полі боснійців (2:1), на стадіоні «Тарчинські Арена» у польському Вроцлаві проведе фінал плей-оф за путівку до фінального турніру Євро-2024 проти команди Ісландії, що розгромила у Будапешті Ізраїль (4:1).

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У минулі роки «жовто-сині» та острів'яни перетиналися один з одним чотири рази. У відборі на Євро-2000 Україна зіграла з Ісландією внічию у Києві (1:1) та з переможним голом Сергія Реброва з пенальті обіграла суперника у Рейк'явіку (1:0). А у кваліфікації ЧС-2018 на столичному «Олімпійському» знову переможця не було визначено (1:1), а ось у столиці Ісландії сильнішими виявилися жителі півночі (2:0).

У майбутньому протистоянні букмекери бачать фаворитом хлопців Сергія Реброва. Приміром, контора Favbet ставки на виграш України в основний час приймає з коефіцієнтом 1,68, на нічию — 4,00, успіх підопічних 70-річного норвежця Оге Харейде — 5,50. Значно вищі шанси «жовто-синіх» й на прохід на чемпіонат Європи — 1,30 проти 3,60.

У прямій трансляції зустріч Україна — Ісландія дивіться на території нашої країни (початок о 21:45) на регіональних телеканалах «Суспільного», а також медіа-платформі MEGOGO.

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Плей-оф за вихід на Євро-2024. Фінал

26 березня (вівторок)

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Україна — Ісландія 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Додамо, що володарі ще двох путівок на Євро-2024 визначаться в решті фіналів плей-оф: Грузія — Греція та Польща — Уельс.

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Нагадаємо, що у разі виходу до фінального турніру чемпіонату Європи збірна України за підсумками жеребкування зіграє у квартеті з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України U23 дізналася своїх суперників у групі футбольного турніру Олімпійських ігор у Парижі.

Фото uaf.ua

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