Допоможуть кокосова олія та пажитник: лікуємо випадання волосся бюджетно та натуральними засобами

Проблеми з волоссям можуть бути різноманітними, але найгострішою з них є надмірне випадіння волосся. Існує багато причин випадіння волосся — постійний стрес, зміна засобів для догляду за волоссям, дефіцит вітамінів і мінералів, неправильне харчування, нечасте миття голови (в такому випадку бруд може пошкодити волосся), миття волосся та шкіри голови в гарячій воді, часте використання випрямлячів або щипців для завивки, хвороби (рак, анемія, анорексія), шкідливі звички (наприклад смикання за волосся під час розчісування)… На щастя, є чудові натуральні методи догляду за волоссям. І вони були відомі ще нашим бабусям, пише видання Uroda.

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Пажитник чудовий не тільки як спеція, але і як засіб для зменшення випадіння волосся. Найкраще він працює у вигляді настою. Просто залийте чайну ложку меленого насіння пажитника неповною склянкою води і дайте настоятися й охолонути. Процідіть рідину.

Пажитник найкраще працює у вигляді нанесення безпосередньо на шкіру голови, в ідеалі — щодня або після кожного миття волосся. Безперечною перевагою цього методу є його швидкість дії — вже через два тижні регулярного використання можна побачити перші результати.

Дріжджі також допомагають від випадіння волосся та покращують в цілому не тільки стан шевелюри, а й нігтів та колір обличчя. Перші результати лікування можна помітити вже через місяць. Для цього приблизно 1/3 кубика харчових дріжджів потрібно залити неповною склянкою окропу. Дайте суміші постояти деякий час, поки вона майже повністю не охолоне. Після цього можна додати інгредієнти для покращення смаку, наприклад, фруктовий сік, молоко, капучино або какао.

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Кокосова олія — гарне рішення для волосся. Змащування волосся та шкіри голови олією — чудовий засіб для вирішення більшості проблем з волоссям. Вона також чудово справляється з надмірним випадінням, але лише за умови, що засоби втираються безпосередньо в шкіру голови. Найкраще на цю роль підходить реп'яхова олія та будь-які готові олійні суміші, доступні в магазинах натуральної косметики.

Олію найлегше наносити кінчиками пальців, масажуючи шкіру голови. Вам знадобиться лише невелика кількість (близько 2 столових ложок), щоб отримати задовільні результати вже через кілька тижнів. Залиште олію на голові на 2−3 години або навіть на ніч. Після цього можна мити голову — більшість сумішей досить легко змиваються, тому не варто боятися ефекту липкого стручка. Єдине, чого варто остерігатися, — це касторової олії, яка може бути дещо проблематичною при митті волосся.

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Лляне насіння ідеально підходить для розв'язання проблем з випадінням. Можна використовувати лляне насіння у вигляді киселю, який готується шляхом заливання столової ложки насіння склянкою гарячої води. Через кілька годин (або на ніч) випийте його, не забуваючи ретельно пережовувати насіння.

Лікування лляним насінням дає видимі результати вже через місяць застосування. Також корисною для волосся є така маска: кип'ятити склянку води зі столовою ложкою лляного насіння близько 15 хвилин. Після проціджування насіння отримуємо гелеподібну речовину, яка чудово підходить не тільки як маска, але і як натуральний гель для волосся, щоб зафіксувати зачіску і зволожити волосся.

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