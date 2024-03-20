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Прості способи видалення жиру з посуду: допоможуть мило, оцет та сода

21:30 22 березня 2024
миття посуду

Давайте трохи поговоримо про жир, який дуже важко видалити з посуду, але цілком можливо. Видалити настирливий жир можна буде за допомогою бюджетних способів, пише Mommy hates cooking.

Гаряча вода та якісне мило — просто замочіть посуд у гарячій воді з милом, а потім прополощіть його.

Оцтовий розпилювач — наповніть пляшку з розпилювачем оцтом і невеликою кількістю води, а потім розпиліть його безпосередньо на жир. Потім вимийте посуд дочиста.

Харчова сода і вода — змішайте харчову соду і воду до консистенції пасти. Нанесіть її на сковорідку за допомогою якісної щітки та води.

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Скребки, наповнені милом, також творять чудеса.

Додайте трохи солі до суміші води та оцту для видалення жиру.

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Раніше повідомлялося, що при прибиранні на кухні допоможе господарське мило.

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