«Покоління Перемоги»: учні 10-х класів з Сумської, Чернігівської та Харківської областей можуть долучитися до програми

Наразі українська молодь долає важкий шлях до майбутнього: життя на прифронтових та прикордонних територіях, розбиті школи, обстріли, ускладнений доступ до освіти. Їхні історії — від окупації до волонтерства, розробки власних проєктів та відновлення країни після втрат — дійсно надихають.

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Команда GoGlobal має багаторічний досвід роботи з підлітками, тож добре знається на їхніх проблемах та розуміє запити. Провівши серію глибинних інтерв’ю зі старшокласниками, фундація запускає менторську програму «Покоління перемоги», що є логічним продовженням мотиваційно-освітньої програми «Покоління Перемоги» — про хлопців та дівчат, які продовжують жити, створювати, допомагати, формувати громадянське суспільство на прикордонних та деокупованих територіях.

Її основна мета — дати можливість молодим людям пізнати себе, розкрити свої сильні сторони, знайти мотивацію до навчання, соціалізуватися та втілити в життя творчі й соціальні проєкти.

«Мене дуже мотивує те, що, попри війну й страшенні руйнування, наші діти не втрачають віру та мрії. Там, де неможливо, вони організовують навчання для молодших, дбають і про екологію, і про розвиток громад. Це показує їхній величезний потенціал, а також бажання бути почутими. А тому ми з командою запускаємо для них менторську програму „Покоління Перемоги“, де у підлітків будуть дорослі наставники та мотиваційні спікери, які надихатимуть та допомагатимуть, стануть опорою та підтримкою», — зазначає директорка освітньої фундації GoGlobal Тетяна Коврига.

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На учасників чекають три місяці навчання, два з яких проходять у форматі інтенсивного вивчення 8 фокусних тем (блоків). Тематика блоків актуальна для відповідної вікової категорії та враховує формування ключових компетентностей учнівства, визначених у Державному стандарті профільної середньої освіти. Третій, завершальний, місяць МП проходить у форматі індивідуальної роботи дитини з ментором: учасники завершують опис власного ікігай, а також вибудову свого кар’єрного та освітнього вектора.

Шляхами реалізації цієї програми є індивідуальна робота, консультації, тестування, групові заняття, дослідження, менторинг, а також виконання завдань учасниками, що допоможуть сформувати передбачені програмою компетентності. Програма передбачає дві групові натхненні зустрічі з зірковими спікерами, якими стали телеведуча Маша Єфросиніна та соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя, а також підтримку ментора у створенні карти індивідуального розвитку. Такий винятковий підхід допоможе молоді досягти найвищого щабля саморозвитку.

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Фахівці GoGlobal розробили план роботи та заходів, враховуючи як індивідуальні особливості, так і загальну оцінку можливостей учасників.

На основі аналізу ця програма запускається для 144 старшокласників (учні десятих класів), що будуть розділені на 12 команд, з якими працюватимуть 12 менторів, 12 кураторів і 8 мотиваційних спікерів.

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Протягом 3-місячного інтенсиву на школярів чекає можливість опрацювати командну роботу та лідерство, ефективні навички комунікацій, резистентність та формування самоідентифікації, соціальні ініціативи та волонтерство, пройти профорієнтаційний воркшоп, а також надолужити освітні втрати, спричинені агресією росії проти України.

Наразі учням 10-х класів з Сумської, Чернігівської та Харківської областей пропонується долучитися до програми та зареєструватися за посиланням https://forms.gle/155QAMRhqTXL2otd9. Відібрані учасники зможуть розкрити свої сильні сторони, прокачати комунікаційні скіли, лідерство.

Менторська програма «Покоління перемоги» реалізовується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри» — UCBI.

Фото Рixabay

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