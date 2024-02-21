«Ми. Майбутнє». Чим живуть і про що мріють українські підлітки під час війни

Документальний фільм «Ми. Майбутнє» присвячений п’ятьом українським підліткам та їхнім наставникам. Це кіно про мрії, що стають реальністю. Про незламність і дорослішання. Про виклики теперішнього заради гідного майбутнього. Про любов — до країни та людей.

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У документалці глядачі дізнаються історії дітей з Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Каховки та Львова. Кожен із героїв — сміливий, талановитий і вмотивований відновлювати Україну вже зараз. Хлопці та дівчата діляться мріями та власним досвідом проживання війни, зокрема розповідають про свої проєкти: Даніл Арабаджи — про 3D-сканер для відновлення креслень пошкоджених від обстрілів будівель, Мирослава Трофимчук — про молодіжний рух для криміналізації екоциду, Софія Оніщенко — про платформу для молодіжних волонтерських обмінів, Дар’я Зворигіна — про застосунок для розвитку молоді, а Дарій Кузьмінський — про український центр медичних досліджень.

«Діти — найцінніше, що наша країна має сьогодні, адже саме вони — її майбутнє. Ми маємо робити все від нас залежне, аби вони вірили в себе, відчували підтримку й знали, заради чого їм лишатися тут і заради чого ми сьогодні прагнемо перемоги понад усе. Софія, Дарій, Мирослава, Даня і Даша розповідають свої історії через історії українських міст, в яких народилися і в яких робили перші кроки в соціальному підприємництві та винахідництві. Харків, Львів, окупована Каховка, Запоріжжя, Миколаїв. П’ять міст, про які світ навряд чи чув або чув побіжно з новин. П’ять світлих історій стійкості та віри в те, що світові є заради чого обʼєднуватися. Ми сподіваємося, що наш фільм через діалог з підлітками і студентством у Європі й США допоможе краще зрозуміти, хто ми є і чого прагнемо. Ми як нація і наша молодь щонайперше», — коментує Оленка Северенчук, директорка благодійного фонду savED, який допомагає дітям навчатися під час війни.

Відкрита прем’єра в Києві запланована на кінець березня. А зараз герої стрічки готуються до туру Великою Британією, під час якого особисто презентують фільм, розкажуть свої історії та поспілкуються з місцевою молоддю. Відкриватиме тур показ у Лондоні, що відбудеться 14 березня. А потім команда вирушить до Оксфорда, University College London та інших вишів і шкіл країни. Наступним етапом промо фільму стане подорож до США: наразі вже підтверджені заходи у Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго.

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«Ми хочемо розповісти світу про трагедію війни росії проти України від імені українських підлітків — таких самих, як в Америці, Німеччині чи Швеції. Це освічені та сучасні молоді люди, які мають амбіції та мрії, та які вже реалізували чимало в житті. Але водночас — які тепер змушені поряд зі своїми мріями також жити й творити в умовах війни…» — додала співзасновниця фонду savED Анна Новосад.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про міжнародний проєкт українського музиканта та композитора Дмитра Радзецького «Україна у вогні», який об’єднав музикантів з 11 країн світу.

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