«Найближчі 2 місяці точно ніяких занять»: Олена Шоптенко серйозно травмувалася

Українська танцівниця та хореографиня Олена Шоптенко серйозно травмувалася. Тепер на неї чекає операція та довга реабілітація. Про це Олена повідомила в інстаграмі, показавши фото в кареті швидкої допомоги. Танцівниця розповіла, що через нещасний випадок вона порвала зв’язки колінного суглоба.

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«Я відчувала, що давно пора було трохи зменшити темп. Тепер у мене просто немає шансів цього не зробити. Через нещасний випадок 2 порвані зв’язки колінного суглоба з 4-х і операція через кілька днів. Після — реабілітація 2 місяці. Я не буду говорити, наскільки для мене важливі ноги і які у мене зараз відчуття, таких травм у мене не було ніколи. Проте всередині є впевненість, що через деякий час все буде, як раніше, тому що я, як мінімум, зроблю для цього все можливе», — написала Олена.

Вона додала, що найближчі два місяці триватиме реабілітація. Тож всі заняття і майстер-класи для неї скасовуються. Олена каже, що в цій ситуації знаходить для себе позитив — нарешті уповільниться і зможе нарешті зробити те, на що ніколи не вистачало часу.

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«І черговий раз переконуюся, що найцінніше — це здоров’я і люди. Я безмежно вдячна близьким і друзям за підтримку, навіть просто слова здатні лікувати. Висновок: Слухати себе і своє тіло — це навичка, яку бажано набути якомога раніше, інакше бити буде по найболючішому», — додала Шоптенко.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що акторка Ксенія Мішина травмувалася на Балі, впавши з байку.

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

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