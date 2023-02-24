«Ніби в атомному реакторі»: Олена Шоптенко записала чуттєвий танець на австрійській АЕС

Український хореограф, чемпіонка світу з бальних танців Олена Шоптенко, яка напередодні війни стала телеведучою, презентувала соціальний відеопроєкт — танець у незвичному середовищі, посеред атомної електростанції.

Олена каже, що основна ідея проєкту — продовжувати рух, попри будь-які труднощі, та підтримувати ментальне здоров"я з вірою у краще майбутнє. Танець присвячений жінкам, які, як і Олена, вимушені були виїхати з України через велику війну заради безпеки своїх дітей і намагаються продовжувати активно жити й виховувати нове покоління свідомих українців.

— Минає рік повномасштабного російського вторгнення, коли кожен українець та українка почуваються так, ніби перебувають в атомному реакторі, — каже Олена. — Страх і небезпеку відчувають усі: громадяни, що перебувають в Україні, мешканці тимчасово окупованих територій, а також ті, хто вимушено виїхав за кордон і хвилюється за своїх близьких, які залишилися вдома під загрозою ракетних атак. Саме тому ми обрали таку символічну локацію.

Зйомки перформансу відбувалися на атомній електростанції Kernkraftwerk Zwentendorf у Нижній Австрії. Цікаво, що в результаті референдуму 1978 року населення Австрії відмовилося від запуску роботи АЕС після завершення будівництва.

— Саме за допомогою танцю я завжди передавала емоції, які часто не можу висловити словами, а зараз це буквально моє спасіння, віддушина та спосіб відновитися і йти далі, — зізнається Шоптенко. — В цій відеороботі за допомогою мови танцю я показую власні почуття, що відгукуються в серцях мільйонів українців. Творчий відеопроєкт на атомній електростанції — практичне втілення культурної дипломатії та нагадування світові про рік з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Під час війни дуже важливо піклуватися про себе й інших, допомагати одне одному, виявляти емпатію. Ми єдині, коли, попри війну, продовжуємо рух і розвиток, переживаючи схожі емоції. Разом з підтримкою об’єднаного європейського суспільства українці витримають усі випробування, переможуть та стануть ще сильнішими.

Над зйомками за підтримки австрійської організації, працювала команда українців, чиї шляхи перетнулися в Австрії через війну: відеооператор Олексій Захаров, асистентки Вероніка Браілко та Анна Тільняк.

Раніше «ФАКТИ» писали, як співачка Віра Кекелія врятувала свій шлюб під час війни.

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram